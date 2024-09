Il derby di Coppa Italia. "Sono curioso del mio Montefano»

"C’è tanta curiosità considerando perché il Montefano si presenta al via con tante novità e con una struttura diversa dal passato". Il presidente Stefano Bonacci non vede l’ora di assistere al primo esame della stagione della sua squadra attesa a San Severino dal match di Coppa Italia contro la Maceratese. Il Montefano non potrà contare sugli infortunati Palmucci e Castignani, non ci sarà per squalifica Martedì, lo scorso anno nelle fila biancorosse. "Le tappe del pre campionato – spiega il presidente – sono state a fasi alterne, ci sono stati momenti in cui tutto è filato liscio e, penso per esempio ad Appignano, a fasi in cui non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure. A ciò aggiungiamo che abbiamo un altro tecnico con una filosofia differente. Ora arriva la prima gara vera e di fronte avremo una Maceratese che ha tutto per stare in alto, ritengo che sia la più forte del campionato". Però rispetto allo scorso anno è un Montefano differente. "Nella rosa abbiamo 12-13 nuovi giocatori, abbiamo fatto nel passato un bel percorso da non disperdere, il campo dirà se migliorati o peggiorati ma non è solamente una questione di classifica, intendo come si sta dentro le gare, come si tiene la partita, il campo".