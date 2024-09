Le pagelle. Lepri colpevole, Megelaitis impalpabile. Si salva De Vitis L'Entella non riesce a brillare contro il Carpi, con alcuni giocatori che faticano a imporsi. De Vitis si distingue in difesa, mentre altri mostrano fragilità. Cioffi non riesce a ripetere la buona prestazione di Carpi.