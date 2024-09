La prima della Maceratese: "Abbiamo tante frecce"

"Abbiamo un gruppo nuovo ma di qualità, tuttavia servirà anche un po’ di pazienza". Stefano Serangeli, dg della Macerata, parla della nuova stagione alle porte e della gara di oggi contro il Montefano, si gioca alle 15.30 a San Severino il primo turno di Coppa Italia. "Loro – aggiunge – hanno dimostrato negli anni di essere una società ben organizzata e preparata, con un ottimo team a partire dal direttore sportivo Il Montefano ha sempre allestito formazioni interessanti come dimostrano i campionati disputati. Quest’anno hanno cambiato molto, tuttavia hanno i mezzi per stare in alto e hanno in Manisera un tecnico preparato".

La Maceratese arriva all’appuntamento dopo un percorso estivo fatto di diversi test. "Questi momenti hanno detto che abbiamo tante frecce nell’arco, a livello fisico non siamo ancora al top come è naturale in questa fase". Un conto sono gli allenamenti congiunti e un altro le partite che mettono in palio i punti, in altre parole è interessante verificare come reagisce la squadra alle difficoltà delle gare. "I gruppi – spiega Serangeli – si formano proprio nelle difficoltà e sono curioso di vedere la risposta nelle partite ufficiali. C’è anche da dire che sono arrivati i momenti difficili contro Recanatese, Bastia e Trodica, sono fiducioso alla luce di quanto visto". Finora l’allenatore Possanzini ha mischiato le carte. "Una scelta che ha permesso al gruppo di portare tutti allo stesso livello. Abbiamo 20 giocatori e tutti – sottolinea Serangeli – possono giocare, siamo ottimisti nella consapevolezza che l’Eccellenza è un campionato molto complicato". Il giovane Sciarra è l’unico indisponibile.