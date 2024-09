Eccellenza e Promozione: ci siamo!. Debutto assoluto per la Vianese

Tutti in campo nel calcio dilettanti per la nuova stagione.

Esordio di campionato per Eccellenza e Promozione posticipato dalle 15.30 alle 17 da parte del Crer causa il gran caldo, mentre Prima, Seconda e Terza categoria affrontano il primo round di Coppa (ore 16.30).

Dopo la sfida di sette giorni fa in Coppa Italia, Arcetana e Correggese si ritrovano sempre sullo stesso campo: i biancoverdi del nuovo coach Cristian Borghi, al rientro nel reggiano dopo l’esperienza allo United Carpi, devono riscattare il ko e si presentano con i neo-acquisti Giacomo Mora (2005) e Mattia Brevini, entrambi difensori classe 2005 in arrivo rispettivamente da Stresa e Trapani dopo le esperienze nella Primavera della Reggiana.

New-entry anche per il Rolo che ha ingaggiato il giovanissimo attaccante Luca Marchesi (2007) dagli Under 17 della Reggiana e sarà a disposizione di mister Ferraboschi per il match casalingo contro l’Agazzanese.

Avversario piacentino anche per il Fabbrico che, dopo l’hurrà nel derby di Coppa col Rolo, rende visita alla fuoriserie Nibbiano. Debutto assoluto in categoria per la comunque ambiziosa Vianese che attende l’esperta Fidentina che in attacco ha riabbracciato il bomber Bedotti in uscita dal Montecchio e ha ingaggiato l’ex professionista Nocciolini. La matricola Gotico Garibaldina è invece sulla strada del Brescello Piccardo.

In Promozione subito un tris di derby in pedecollina: dopo aver sfiorato il salto, il Bibbiano/San Polo ospita il Boretto, mentre il sempre quadrato Vezzano, per la prima volta inserito nel raggruppamento reggiano-parmense, incrocia il Luzzara che ha l’obiettivo di soffrire meno dell’anno scorso quando si salvò ai play-out.

Si chiude con la sfida dello "Spezzani" fra il Baiso/Secchia e il ripescato Casalgrande.

Senza il tandem di squalificati Oliomarini-Zavaroni, la neo-retrocessa Bagnolese prova a disinnescare i piacentini dell’Alsenese.

Dopo aver fatto faville centrando i play-off da matricola, cambio di girone per la Sammartinese che prova riconfermarsi già dalla trasferta sul sintetico del San Felice. Costretta ad emigrare a Suzzara la Riese per l’impegno col Fiorano, visti i lavori di rifacimento del manto al Comunale di Rio Saliceto. In Prima categoria subito un inedito derby per la matricola assoluta Atletico Bibbiano Canossa sul terreno del Boca Barco. Il rinnovatissimo Quattro Castella del confermato trainer Patrick Fava all’esame del neo-retrocesso Atletic Progetto Montagna sempre affidato a Mattia Ferretti. In Seconda categoria torna la stracomunale fra Virtus Calerno e S.Ilario, mentre in Terza primo impegni ufficiali per le neo-nate Coviolo e Rivalta dove si è trasferita buona parte dei giocatori del Biasola, compreso mister Palmisano.

Il programma

Eccellenza: Arcetana-Correggese; Gotico Garibaldina-Brescello Piccardo; Nibbiano-Fabbrico; Rolo-Agazzanese; Salsomaggiore-Sporting Scandiano; Vianese-Fidentina.

Promozione. Girone A: Bagnolese-Alsenese; Bibbiano/San Polo-Boretto a San Polo; Carignano-Masone; Sorbolo Biancazzurra-Montecchio; Vezzano-Luzzara. Girone B: Baiso/Secchia-Casalgrande; C.Rangone-Castellarano; Smile-Campagnola; Riese-Fiorano a Suzzara; San Felice-Sammartinese.

Prima categoria (primo turno Coppa Emilia): Boca Barco-Atletico Bibbiano Canossa; Barcaccia-Daino S.Croce; Quattro Castella-Atletic Progetto Montagna; Original Celtic Bhoys-FalkGalileo; Virtus Libertas-Campeginese; Povigliese-Casalese; Guastalla-Viadana; Rubierese-Corlo; Virtus Correggio-Campogalliano.

Seconda categoria (primo turno Coppa Emilia): Borzanese-Santos 1948; Carpineti-Rubiera; Casalgrandese-Boiardo Maer; Cerredolese-Celtic Cavriago; Fc 70-Virtus Bagnolo; Gattatico-Saxum United; Montecavolo-Fellegara; Puianello-San Prospero Correggio; Reggiolo-Reggio Calcio; United Albinea-S.Faustino; Virtus Calerno-S.Ilario; Virtus Mandrio-Rapid Viadana.

Terza categoria (andata ottavi Memorial Presidenti): Amici di Davide-Collagna ore 15; Biasola-Fogliano; Felina-Gatta; Invicta Gavasseto-Sporting Tre Croci; Plaza Montecchio-Cavriago; Ramiseto/Ligonchio-Vetto; Rivalta-Cadelbosco; Sporting Cavriago-Coviolo.

In caso di parità per Prima e Seconda categoria si procederà direttamente ai calci di rigore.