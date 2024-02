Calcio serie d: ore 14,30 i rossoblù al morgagni. L’Imolese prova a fare lo sgambetto a Forlì . Intanto arriva un altro punto di penalizzazione

Archiviati i quarti di coppa con un bel successo in quel di Ardea, valso l’accesso alle semifinali contro Trapani, l’Imolese si rituffa nel campionato, che riprende oggi al Morgagni (ore 14.30) contro Forlì dell’ex Mauro Antonioli. "Stiamo bene, nonostante i tanti ragazzi impegnati in settimana al Viareggio ci siamo allenati duramente e con voglia – commenta mister D’Amore –. Per noi sarà come una finale: ce ne mancano 12, più quelle che ci siamo regalati in Coppa Italia. Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima, contro una delle squadre più attrezzate del girone, con giocatori di altissimo livello". Tutto il rispetto del tecnico rossoblù per la quarta forza del campionato, distante ora 7 punti, considerata la penalizzazione di un punto ufficializzata dalla Figc, la seconda dopo quella inflitta a novembre. Alla base del nuovo -1, il mancato pagamento delle somme dovute a Pasquale De Sarlo. Per lo stesso motivo, inoltre, è stato inibito per tre mesi l’amministratore unico del club Ulisse Savini. La cattiva notizia della penalizzazione, viene in parte bilanciata dal passaggio del turno dell’Imolese al Viareggio grazie al successo 2-1 sul Melbourne City di Alessandro Diamanti, firmato da una doppietta di Manes.