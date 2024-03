Calcio Serie D. Orvietana-Poggibonsi alla memoria di Alessio Floridi. Cecconi: "Servirà un’approccio importante alla gara»

Orvietana-Poggibonsi sarà anche una sfida da dedicare idealmente alla memoria di Alessio Floridi. Il centrocampista di Casole d’Elsa, scomparso in questi giorni a soli 51 anni, dopo il biennio in viale Marconi tra il 1996 e il 1998, trascorse una stagione proprio nell’Orvietana, campionato nazionale dilettanti 1998-99. Tante le persone presenti all’ultimo saluto ad Alessio, nella Collegiata a Casole d’Elsa, dall’universo calcistico e oltre, per stringersi ai familiari di un atleta, di un uomo, di un amico capace di offrire tutto di sé alla comunità e al proprio tessuto sociale. Ora l’attualità del torneo. È Jacopo Cecconi (nella foto), esterno in forza da dicembre al team di Stefano Calderini, ad analizzare gli argomenti di più stretta attualità relativi ai giallorossi in vista della partita di domani pomeriggio nella città della rupe. Aria di "spareggio" per il Poggibonsi, nella corsa per la salvezza… "Servirà per la circostanza un approccio alla gara come in occasione della sfida con il Grosseto, nonostante il risultato avverso – afferma Cecconi – perché se affrontiamo tutti gli incontri in programma con quella determinazione, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi compagine rivale". Quali gli altri ingredienti da considerare, ora che siamo alla vigilia della Trasferta? "Occorrerà esprimerci in maniera aggressiva, tenendo conto di quanto ci chiede il mister. Saremo chiamati a cercare di recuperare i punti che forse avremmo pure meritato con il Grosseto allo Stefano Lotti e che invece, purtroppo, non sono arrivati". Un trimestre fra i Leoni. Con quali riscontri, fino a questo momento? "Sono contento dell’esperienza che sto vivendo nel Poggibonsi - conclude Jacopo Cecconi - grazie a uno spogliatoio sano e ai tifosi che ci aiutano".

Paolo Bartalini