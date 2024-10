Calcio serie D, panchine inquiete. Già silurato Rossini. E rischia Antonioli

Mentre il Forlì si lecca le ferite per il ko (pur immeritato) di Altopascio, in vista del match in casa col Fiorenzuola, nel girone D dopo appena cinque giornate è partita la girandola degli allenatori. E ad essere agitate sono le acque attorno a due delle società date alla vigilia tra le favorite per la promozione in serie C.

Il primo mister a far le spese di una partenza a dir poco deludente è stato Stefano Rossini esonerato da qualche giorno dalla panchina del Piacenza: una delle più quotate sia per il blasone che per il secondo posto del campionato passato. Rossini ha pagato l’incerto avvio culminato col deludente 0-0 di domenica scorsa in casa del Progresso. Nelle quattro gare precedenti gli emiliani avevano messo assieme altri 7 punti frutto di due vittorie, con Corticella (2-0) e Fiorenzuola (0-1), a fronte del ko all’esordio in casa del Cittadella Vis Modena (2-1) e del pareggio con il Lentigione (1-1) ancora tra le mura amiche. A sostituirlo, sin dalla prossima gara casalinga col Prato, è stato chiamato il 54enne Carmine Parlato, che in carriera ha vinto per cinque volte la serie D alla guida di Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento. Per lui il non semplice compito di cercare la rimonta verso il vertice, distante adesso già sette lunghezze visto il primato a punteggio pieno del Tau Altopascio a quota 15.

In evidente difficoltà anche Mauro Antonioli seduto sulla traballante panchina del Ravenna. L’ex allenatore del Forlì, infatti, è reduce dalla sorprendente, e meritata, sconfitta casalinga di domenica scorsa patita allo stadio Benelli per mano del Sasso Marconi (1-2): terzo ko, in sole cinque giornate, subìto dai giallorossi, partiti coi favori del pronostico di tutti gli esperti. Il Ravenna, in precedenza, era stato già battuto dal Prato (1-2) nella prima giornata e dalla Pistoiese nella quarta (1-0). Solo sei i punti così della squadra bizantina raccolti nelle vittorie con Sammaurese (0-3) e Tuttocuoio (2-1). A quanto pare la società ha concesso un’altra possibilità ad Antonioli, che si giocherà la permanenza sulla panchina giallorossa nel derby di domenica prossima sul campo dell’Imolese.

Franco Pardolesi