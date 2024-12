CALCIO SERIE D. Pedone arruolato per Folgore-Milano

Pedone sì, ma solo per uno spezzone, Simeri anche. Nella lista dei convocati in vista della sfida casalinga di oggi (14.30) contro il Club Milano c’è anche Alex Pedone, il primo arrivo di questo calciomercato invernale della Folgore Caratese che risponde alle partenze di Salducco, Mazzarani (ha firmato con il Magenta) e Ngom. Ma non sarà l’unico. "È un giocatore che mi è sempre piaciuto. È forte. Arriva qui un po’ indietro nella condizione, ma si è inserito bene, è convocato e se ce ne sarà l’opportunità potrà darci una mano per uno spezzone di gara" dice mister Carrobbio. Presente anche Simeri e vedremo quale contributo potrà dare alla causa dopo avere saltato la gara di Crema; Carobbio farà di tutto per averlo a disposizione.

E dice: "Continuità, deve essere la parola d’ordine. Giochiamo in casa dove abbiamo sempre disputato gare importanti".

Ro.San.