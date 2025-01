Calcio Serie D. Pianese al lavoro, il nuovo anno ricomincia dall’Ascoli. Simeoni: "Vogliamo fare punti davanti ai nostri tifosi»

Riprende oggi la preparazione la Pianese dopo il giorno libero concesso ai suoi da mister Formisano per il primo giorno dell’anno. In casa bianconera l’obbiettivo è quello di arrivare nel miglior modo possibile al match di lunedì prossimo contro l’Ascoli, formazione partita nella griglia delle favorite ma poi incappata in un girone di andata eufemisticamente complesso. Gli amiatini arrivano col morale alto dopo il bel punto di Perugia che ha interrotto una serie negativa di tre ko di fila a cavallo delle dimissioni di Prosperi e dell’avvento nel nuovo staff tecnico. A fare il punto della situazione in casa bianconera il capitano Luca Simeoni (nella foto). "A Perugia abbiamo mosso la classifica dopo i tre stop di fila – ha detto il veterano delle zebrette - ma il campionato è duro e ogni partita è difficile. Abbiamo ripreso gli allenamenti molto bene dopo la breve pausa natalizia e c’è la giusta intensità. Il gruppo ha risposto molto bene agli stimoli del nuovo staff composto da tutti tecnici giovani e molto preparati che volgono fare bene. Ci hanno trasmesso positività e siamo stati bravi a reagire dopo un mese complicato". L’addio a sorpresa di Prosperi è superato e la Pianese è pronta a giocare un girone di ritorno in linea con l’andata anche se non sarà facile. "E’ stato un momento particolare quello dopo l’addio del mister a cui ovviamente eravamo legati – ammette il mediano ligure - ma siamo professionisti e abbiamo subito trovato l’allenatore giusto che ci ha fatto reagire. Il punto di Perugia in questo senso è stato molto importante". Poi sull’Ascoli. "Squadra in crescita, partita con altri obbiettivo ma ora in salute. Il campionato è molto equilibrato e ogni gara presenta delle difficoltà. All’andata perdemmo nonostante una buona partita complicata dal gol preso a freddo. L’Ascoli ha giocatori furi categoria ma ci siamo preparando bene. In più giochiamo in casa e faremo il massimo per fare punti davanti ai nostri tifosi". Quello che si è appena chiuso è stato un anno memorabile per la Pianese. "Il 2024 è stato davvero incredibile – ammette Simeoni - perchè siamo tornati tra i professionisti ed è stata una grande emozione per tutti noi. Ora però abbiamo un altro obbiettivo altrettanto importante: dobbiamo cercare di salvarci e ce la metteremo tutta per farlo".

Guido De Leo