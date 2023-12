Calcio Serie D. Pianese rinforzata. Grosseto e Livorno però non scherzano

Con un pezzo da novanta in più come l’esterno Bramante, ultimo arrivato in casa bianconera, la Pianese si congeda dal 2023 pensando alla prima uscita del 2024, domenica 7 gennaio in casa del neopromosso Cenaia. Nonostante una classifica deficitaria quella in provincia di Pisa sarà una gara difficile per Gagliardi e compagni che vorranno partite bene nel girone di ritorno sbloccandosi in termini di vittorie dopo cinque pareggi di fila. Mister Prosperi potrà contare sull’ultimo innesto, grande protagonista lo scorso anno con l’Arezzo, così come su Lulli, primo colpo del mercato invernale. Nel frattempo anche le avversarie dirette dei bianconeri non badano a spese e, soprattutto in casa Livorno e Grosseto si registrano partenze ed arrivi. Il difensore Schiaroli, ex Badesse tra le altre, è passato dai maremmani ai labronici ed è stato sostituito dall’ex capitano della Pistoiese Davì. Il Livorno ha anche tesserato il centrocampista albanese Likaxhiu.