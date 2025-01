Calcio Serie D. Poggibonsi attento! La Fezzanese può creare problemi. Calderini indica la strada: "Serve una prova di maturità»

Una sfida che nasconde delle insidie. Il Poggibonsi dovrà prestare attenzione a una Fezzanese decisa a giocarsi le possibili chance che restano nella corsa alla permanenza in serie D girone E. Per i Leoni servirà dunque una prova di carattere e determinazione, un po’ come domenica scorsa allo Stefano Lotti per centrare il successo in rimonta, 2-1, con il Trestina. Il tecnico Stefano Calderini (nella foto) indica ai Leoni la strada da seguire nella circostanza: "Una prova di maturità e un buon impatto sulla partita": questi gli ingredienti richiesti dall’allenatore dei giallorossi al proprio gruppo. Un team che presenta degli interrogativi in sede di scelte nello schieramento, alla luce di qualche problema di tipo influenzale emerso negli ultimi giorni. Si attende la giornata di oggi, quindi, per il varo dello schieramento della sfida in programma allo stadio Buonriposo di Seravezza. Appare comunque certo il rientro dal fischio d’avvio di Belli, dopo lo stop e la fase in versione part time per riavvicinarsi al clima. Adesso l’esterno offensivo, prezioso il suo contributo col Trestina, appare recuperato. Per lui si prospetta insomma un ritorno fra i titolari nel tridente di mister Calderini. I dubbi, almeno alla vigilia, sembravano riguardare pedine della retroguardia e della mediana. In previsione dello start all’incontro, la formulazione dell’undici da opporre al collettivo ligure del territorio comunale di Portovenere, mai arrendevole nel suo cammino e spesso capace di mettere in difficoltà i rivali, come all’andata con i Leoni. A dirigere il confronto (ore 14,30), Simone Spagnoli di Tivoli. Assistenti, Marco Crostella di Foligno e Matteo Lauri di Modena. Un’occhiata alla fisionomia del Poggibonsi: Pacini, El Dib, Cecconi, Borri, Martucci, Fremura, Belli, Bigica, Vitiello, Mignani, Salvadori.

Nel campionato nazionale juniores, prima di ritorno, il Poggibonsi subisce la sconfitta interna, 1-2, dalla leader solitaria Roma City. Positiva comunque la prova del team di Michele Beoni, tornato sul rettangolo allo Stefano Lotti dopo la pausa di Natale e di Capodanno.

Paolo Bartalini