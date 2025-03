Calcio Serie D. Poggibonsi, c’è la Flaminia. Bellini non si fida: "E’ una partita molto difficile»

Leoni attesi dalla gara con la Flaminia (domenica, ore 15). Dopo due trasferte, intramezzate dalla sosta in calendario, i giallorossi sono pronti a riaffacciarsi allo stadio Stefano Lotti per il match con una rivale più che mai alla ricerca di punti come è appunto la formazione di Civita Castellana. È Leonardo Bellini (nella foto), autore della rete del successo all’Ardenza, a introdurre i contenuti del prossimo confronto dei giallorossi affidati da meno di un mese alla guida di Francesco Baiano. Bellini, che genere di incontro sarà? "Molto difficile, perché la Flaminia nel tempo si è rafforzata e dalla sua posizione attuale, la penultima, appare assai determinata a risalire in graduatoria. Dal nostro profilo, il bilancio delle partite interne non è certo di segno favorevole, come si sa, purtroppo. Ci auguriamo quindi di tornare prima possibile a regalare dei sorrisi al nostro pubblico". Il cammino per la salvezza del Poggibonsi, adesso, in che modo sta procedendo? "Abbiamo ottenuto sei punti pesanti nelle due recenti sfide fuori casa, però non siamo ancora al sicuro, tengo a precisare questo dato che considero fondamentale. Occorre quindi mantenere le antenne alzate, anche con la fiducia e la serenità che stiamo provando a recuperare all’interno del gruppo, alla luce delle vittorie di 1-0 a Orvieto e a Livorno". A proposito. Segnare alla capolista del girone E di serie D: quali le sensazioni, anche a distanza di alcuni giorni? "Una somma di eventi. L’ingresso a partita in corso e la realizzazione della rete decisiva, dànno come totale una soddisfazione unica sul piano personale. Un 1-0 che tra l’altro fa il paio con il verdetto del passato torneo all’Armando Picchi. Aggiungendo poi che gli amaranto in questa stagione agonistica si dimostrano pressoché imbattibili, si capisce ancor di più lo spessore del successo per la squadra. Non bisogna comunque abbassare la guardia ed è fondamentale insistere su questa linea, seguendo con costanza i dettami tattici del mister".

Paolo Bartalini