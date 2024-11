Calcio Serie D. Poggibonsi: infortuni, defezioni e un raggio di luce. Bigica, fuori da un mese, può tornare tra i convocati

Un segno di speranza per un Poggibonsi alle prese non da oggi con defezioni pesanti. Tra i giocatori a disposizione potrebbe tornare a breve Niccolò Bigica (nella foto). Il centrocampista della classe 2001 è assente da un mese, dopo l’uscita anticipata dal rettangolo per infortunio nella sfida esterna dei Leoni con il Seravezza Pozzi. La speranza dello staff tecnico, ritrovare Bigica almeno tra i venti effettivi già in occasione della sfida di domenica prossima in trasferta con il Terranuova Traiana. I riscontri degli allenamenti nel corso della settimana, offriranno delle risposte in merito anche a un possibile, graduale impiego di Bigica, reduce tra l’altro dal conseguimento del traguardo della laurea in Scienze motorie, la scorsa settimana. La mediana è del resto il settore dello scacchiere "meno risparmiato" dalle avversità, considerando pure la lunga assenza di Mazzolli che non entra sul rettangolo ormai dalla sesta giornata. E adesso il Poggibonsi deve pure fare i conti con un provvedimento disciplinare nello stesso comparto nevralgico: è scattata infatti la squalifica a carico di Marcucci, fermato per via dell’ammonizione, successiva alla diffida, rimediata dal ventenne durante il match casalingo con la Sangiovannese. Questioni che restano aperte per mister Calderini, tuttora costretto a seguire il suo team dalla tribuna tenendo presenti i turni di squalifica a lui comminati e il mancato "sconto" sulla sanzione emessa dal giudice sportivo all’indomani della partita dei giallorossi con l’Orvietana allo stadio Stefano Lotti. Per l’immediato il Poggibonsi va avanti nelle sedute per preparare il match con il Terranuova Traiana, compagine che occupa la terzultima piazza nel girone E della serie D e che anche per tale ragione, legata alla posizione a rischio, vorrà cercare di ottenere il massimo. E anche la squadra di Stefano Calderini, temporaneamente affidata al preparatore atletico Iuri Balestri, sarà chiamata a esprimersi al meglio per non cadere nelle insidie di una classifica dalla particolare configurazione e capace di regalare delle variazioni di scenario talvolta non preventivabili.

Paolo Bartalini