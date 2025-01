Calcio Serie D. Poggibonsi: mister Calderini fuori per quattro giornate

Oltre alla sconfitta, la gara sul campo dell’Ostia Mare ha portato al Poggibonsi anche una squalifica a carico del tecnico Stefano Calderini (nella foto). Quattro giornate inflitte dal giudice sportivo all’allenatore dei giallorossi: a suo carico dunque un altro severo provvedimento, dopo lo stop disciplinare dello scorso autunno. Nelle motivazioni in merito alla sanzione, si legge: "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara".

Una decisione che non va giù all’ambiente del Poggibonsi, tra l’altro in una fase non certo favorevole nei risultati a un collettivo chiamato più che mai a recuperare punti e posizioni in una classifica aperta a più scenari nella parte centrale ‘abitata’ anche dai Leoni. Che si concentrano adesso sul confronto allo stadio Stefano Lotti con il Montevarchi.

Una delle classiche della serie D, torna in un periodo dall’andamento a corrente alternata per le due compagini. Divise in graduatoria da due lunghezze (30 per il Poggibonsi, 28 per i valdarnesi), ma all’interno di un quadro simile.

E da tale profilo, il prossimo impegno pare annunciarsi con le sembianze dello "spareggio", tra formazioni che desiderano prima possibile mettersi al riparo dalle insidie di un girone E che quasi per propria natura è capace di riservare costantemente delle sorprese. Sarà Michele Beoni, dunque, il vice di Calderini che è anche mister degli juniores nazionali, ad assumere dalla panchina le redini del collettivo, che si cimenta in questi giorni nella seconda tranche della preparazione per arrivare pronta al fischio d’avvio di domenica prossima alle 14,30. Poggibonsi alle prese con le decisioni in materia di schieramento e con le scelte a proposito degli effettivi, in una rosa non proprio abbondante (fra pedine assenti e altre alla ricerca della migliore condizione) e in grado comunque di fornire delle soluzioni in un momento - il bimestre febbraio-marzo - che può rivelarsi fondamentale per gli obiettivi da conseguire. Nella trasferta sul litorale romano ha esordito un Under, il laterale Seri, un fresco innesto tra squadra maggiore e juniores come si fa sapere da viale Marconi.

Paolo Bartalini