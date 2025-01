Calcio Serie D. Poggibonsi: mister Calderini fa la conta. Da valutare l’esterno Andrea Salvadori

Valutazioni in corso per l’esterno del settore offensivo Andrea Salvadori. Il Poggibonsi esamina il quadro relativo al giovane calciatore, classe 2005, un under che in più circostanze nell’arco della stagione agonistica ha fornito un valido apporto alla causa (anche in zona gol) e che adesso è alle prese con un problema di carattere muscolare. In occasione della partita con il Grosseto allo Stefano Lotti, Salvadori non era infatti a disposizione dello staff. Una decisione che era maturata già nei giorni precedenti alla sfida della terza giornata di ritorno nel calendario della serie D girone E. Si tratta adesso di comprendere se ci saranno novità in previsione della trasferta di Ostia Lido, o se invece occorrerà attendere ancora un po’, nell’ottica di un completo recupero per il giocatore con propensione d’attacco di provenienza Pontedera. Un buon Poggibonsi, quello visto all’opera quattro giorni or sono davanti ai suoi sostenitori contro il team biancorosso della Maremma. Ma nell’ambiente rimane un po’ di amarezza a causa del verdetto di 0-1,. Un esito maturato quasi nella tranche conclusiva di una gara dalle dinamiche tipiche di un legittimo pareggio. Il tecnico Stefano Calderini, insieme con i suoi collaboratori dell’équipe, guida ora la preparazione sul campo in direzione dell’impegno dei Leoni in programma allo stadio Anco Marzio. Altro confronto con una rivale insidiosa per i Leoni, chiamati pure in questa fase del cammino a cimentarsi in una successione di appuntamenti di un certo rilievo per il prosieguo del percorso. Tenendo sempre fissa in mente l’idea di raggiungere prima possibile l’obiettivo di una posizione di classifica priva di rischi all’interno del raggruppamento.

Paolo Bartalini