Calcio Serie D. Poggibonsi, obiettivo Fezzanese. Juniores: c’è la capolista

Leoni impegnati nella seduta conclusiva, per quanto riguarda il percorso della settimana preparatoria al match in programma domani alle 14,30 con la Fezzanese (appuntamento allo stadio Buonriposo di Seravezza). Seconda giornata di ritorno per i Leoni, chiamati a offrire il massimo nel corso del confronto con un club ligure che occupa la posizione di coda nella classifica del girone E di serie D e che proprio per questa ragione vorrà mostrarsi decisa nella ricerca del successo, per continuare a coltivare legittime speranze per la permanenza in categoria. Mister Calderini, per il Poggibonsi, è tuttora attivo nelle valutazioni fondamentali per la scelte in materia di undici di partenza. Obiettivo del team, conservare la volontà di ottenere punti dal viaggio nella sede neutra. Ad opera di un Poggibonsi che domenica scorsa allo Stefano Lotti si è dovuto produrre in una rincorsa vincente nei confronti del Trestina, per riassaporare, dopo le due sconfitte consecutive con le quali si era concluso il 2024, un’affermazione pesante nel torneo.

La giornata odierna segna anche la ripresa del campionato nazionale juniores, dopo la tradizionale sosta di Natale e di Capodanno. Il Poggibonsi del tecnico Michele Beoni riceverà allo stadio Stefano Lotti la vera big del girone H, ovvero la compagine capitolina Roma City. È il team che guarda tutti dall’alto in questo raggruppamento. Il Poggibonsi di Beoni, dal canto suo, intenderà cercare di individuare la strada per una prestazione rilevante, nel tentativo di arginare il fortissimo team ospite questo pomeriggio, con fischio di avvio previsto per le 14,30.

Paolo Bartalini