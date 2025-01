Calcio Serie D. Poggibonsi, obiettivo Ostia. El Dib: "E’ dura senza i tifosi»

"Si farà sentire l’assenza del pubblico, domenica prossima, allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido". Lo afferma il giovane difensore esterno del Poggibonsi Karim El Dib (nella foto), classe 2006 e scuola Fiorentina, alla luce delle disposizioni in materia di sicurezza collegate all’agibilità della tribuna dell’impianto nella superficie geografica di Roma Capitale. Norme che, in situazioni del genere, impediscono la regolare affluenza di persone in occasione delle gare di campionato. E così Ostia Mare-Poggibonsi sarà disputata a porte chiuse, sempre con fischio d’avvio alle 14,30. El Dib, al Poggibonsi dall’estate, si sofferma sulle sue sensazioni in maglia giallorossa: "Ho trovato qui l’ottimo ambiente che mi era stato descritto prima del trasferimento in luglio - afferma - e in più sono soddisfatto per la continuità con la quale il mister mi utilizza, nel corso di questa mia prima esperienza tra i grandi, dopo il cammino compiuto nelle compagini giovanili viola".

Uno sguardo proprio al match fuori casa con l’Ostia Mare: "Una sfida che si annuncia difficile - spiega El Dib - ma noi cerchiamo in questi giorni di avvicinarci al meglio al confronto con il team locale, in modo da interpretare come si deve la partita. Avremo di fronte dei rivali decisi a ottenere il massimo e anche noi dovremo cercare di conquistare dei punti". L’incontro con il Grosseto, in concreto, non ha portato alcunché ai Leoni, a livello di classifica nel girone E di serie D: "Un peccato, perché nell’occasione non siamo apparsi certo inferiori agli ospiti di turno. Ci eravamo, anzi, concentrati sul nostro impegno e avevamo creato delle valide opportunità, come del resto anche il Grosseto".

Un parere, da parte di El Dib, sulla fisionomia del campionato 2024-2025 in generale. Quali sono le sensazioni? "Un torneo nel quale prevale la fisicità come ingrediente. Per il giudizio che posso dare in questa mia annata di esordio in D, si assiste a un gradino molto più elevato rispetto alle categorie da me conosciute nei settori baby".

Paolo Bartalini