Calcio Serie D. Poggibonsi: Pacini, Borri e Fremura sono i più ‘fedeli’

Il portiere e il tandem dei difensori centrali. Pacini e la coppia che agisce nel cuore della retroguardia, composta da Borri e Fremura. Sono loro i tre giallorossi più fedeli alla maglia, nei riscontri delle presenze delle diciassette partite del girone di andata. Tutti hanno compiuto l’en plein sul rettangolo negli incontri fin qui disputati dal team di Stefano Calderini. Sempre in campo senza sostituzioni, Francesco Pacini e Aain Fremura. Per Federico Borri invece un paio di cambi conosciuti a gara in corso (in un caso per un lieve problema fisico, in un altro per un avvicendamento nel finale), ma anche il suo è un percorso all’insegna della continuità, in linea con il contributo offerto alla causa fino dal suo approdo nel 2020 con i Leoni. Riferimenti non esclusivamente di carattere statistico, in coincidenza del traguardo a metà del cammino e dei bilanci, che riguardano anche i singoli effettivi, della prima tranche dell’itinerario agonistico 2024-2025. I dati possono essere letti anche al pari di una esortazione, per un gruppo che ha bisogno di recuperare fiducia e che vuole per tale ragione affidarsi pure all’apporto di pedine capaci all’occorrenza di trasformarsi in esempi per le speranze dei colori. E il Poggibonsi deve adesso ripartire con la giusta determinazione in direzione del ritorno, cercando di riscattarsi dalle difficoltà incontrate nell’andata. In un torneo che era stato definito a ostacoli già in partenza, considerata la partecipazione di non pochi club dalle valide potenzialità e per questo decise a guardare verso la parte alta della classifica dei dilettanti nazionali. Però adesso, come dodici mesi or sono, è necessario che il collettivo ritrovi gli slanci per affrontare in serenità il tragitto.

Paolo Bartalini