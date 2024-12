Vittoria azzurra: in rete anche Shenaj e Bocci (2-3). Nieri firma l’ultimo gol dell’anno. Buon test per la Sangio a Grassina

La Sangiovannese ha vinto ieri mattina un’amichevole che si è disputata a Grassina, al cospetto dei rossoverdi di Marco Cellini militanti nel campionato di Eccellenza. 3-2 per gli azzurri di Bonura, andati sul 2-0 grazie alle marcature di Shenaj e Bocci e nella ripresa dopo essere stati riacciuffati sul pari dai locali hanno inferto la zampata decisiva grazie al rientrante Nieri. Una curiosità: a difendere i pali della Sangio un estremo difensore del Grassina per le defezioni dell’ultim’ora di Barberini influenzato e Patata non al top della condizione. In campo il consueto 3-5-2 con Vietina, Chelli e Della Spoletina in difesa, Pertica e Arrighi esterni di centrocampo supportati nel mezzo da Pardera, Shenaj e Nannini con Bocci e Rotondo a formare il tandem d’attacco. Il gruppo usufruirà di un paio di giorni di riposo, tornerà a lavorare il 2 gennaio per preparare la prima gara del 2025 contro il Figline che si giocherà in posticipo al Fedini nel giorno dell’Epifania alle 14.30.

Nella serata di domenica, si è spento a 86 anni, Mauro Bettarini ex allenatore di fine anni ’80 nonché padre dell’ex calciatore Stefano. Fu chiamato al capezzale azzurro nel 1986 con l’intento di vincere il campionato di Promozione e approdare nell’allora Interregionale. Gli fu affidata una squadra molto competitiva da parte del ds Chienni con elementi del calibro di Bargellini, Giachi e Cassiolato ma fu privata del salto di categoria solo dopo aver perso tra mille polemiche arbitrali lo spareggio a Siena con la Sestese per 1-0 nel maggio del 1989. Nonostante questa cocente delusione fu confermato anche per l’anno successivo ma restò sulla panchina del Marzocco solo per una manciata di partite prima di essere sostituito da Cesare Pancini. Con la sua morte se n’è andato un altro piccolo pezzo di storia della società azzurra.

Massimo Bagiardi