Calcio Serie D Poule Scudetto. La Pianese aspetta al Comunale il forte Campobasso. Prosperi: "Avversario tosto ma daremo il massimo»

Prima gara della Poule Scudetto per la Pianese che oggi alle 16 attende il Campobasso, vincente del girone F di serie D, per l’esordio nel triangolare in cui c’è anche il Carpi, che riposa. Gli emiliani saranno i prossimi avversari dei bianconeri, tra sette giorni in caso di vittoria odierna contro i molisani, tra tre giorni (mercoledì 15) se invece dovesse uscire il segno ‘x’ o ‘2’ dal Comunale di Piancastagnaio. "Affrontiamo una squadra forte con nomi importanti per la categoria ma cercheremo di fare la migliore partita possibile". Queste le dichiarazioni di mister Fabio Prosperi (nella foto) alla vigilia della gara. "È normale che la tensione è diversa ma giocheremo al meglio e stiamo ragionando se mischiare la formazione in vista del doppio confronto che ci vede affrontare oggi il Campobasso e mercoledì o domenica il Carpi. È stata una settimana tranquilla dal punto di vista degli allenamenti, ho tolto qualche seduta perchè i ragazzi durante l’anno li ho spremuti abbastanza". Poi sull’avversario, anch’esso artefice di una grande stagione. "Con mister Pergolizzi abbiamo vissuto una bella stagione ad Olbia – ha proseguito Prosperi - io giocatore giovanissimo e lui come allenatore ancor di più. Mi fa piacere ritrovare il Campobasso anche non mi sento un ex perchè ci sono stato quindici giorni (poi la società esclusa dalla C per irregolarità nell’iscrizione, ndr) tra l’altro sono stato benissimo, ma sono andato via con l’amarezza della vicenda societaria nota a tutti. Tuttavia il calcio quest’anno mi ha ripagato con la grandissima soddisfazione per la vittoria del campionato con la Pianese". Oggi, giorno della gara la segreteria sarà aperta dalle 11 alle 12 mentre ci saranno due biglietterie aperte dalle ore 15 in poi: gli ospiti potranno fare i biglietti in quella dello stadio mentre i locali nella tribuna coperta. La Pianese ricorda che al termine della gara il presidente della Lega Nazionale dilettanti, Luigi Barbiero, consegnerà la coppa al presidente Maurizio Sani per la vittoria della Pianese del campionato di serie D. Le altre sfide della domenica per la fase finale della serie D sono Caldiero Terme – Clodiense Chioccia (riposa l’Alcione Milano) e Cavese – Altamura (riposa il Trapani).

Guido De Leo