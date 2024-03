Calcio: Serie D, Promozione e Prima categoria. Stasera c’è la Torrelaghese. Sabato di anticipi

Solo la Serie D continua a giocare regolarmente mentre tutti i campionati regionali dall’Eccellenza fino alla Seconda categoreia si fermano per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua riprendendo poi da domenica 7 aprile. In realtà questa ampia finestra verrà sfruttata per giocare anche molti recuperi che mancano in questi campionati.

Serie D. Nel weekend si tornerà in campo con le gare valevoli per la 28ª giornata nel girone E tosco-umbro: moltissime partite saranno anticipate a sabato 23 marzo così che le squadre potranno poi avere un giorno in più di riposo e di preparazione in vista del turno infrasettimanale pre-pasquale valido per la 29ª giornata che in D sarà giovedì 28 marzo. Poi anche lì ci sarà la domenica di Pasqua senza gare e si riprenderà dal 7 aprile con la 30ª giornata. Il Seravezza giocherà sabato in anticipo alle 15.30 a Trestina e poi giovedì 28 marzo in casa con la Sangiovannese al “Buon Riposo“ (coi verdazzurri che hanno fatto richiesta di giocare alle ore 18 essendo un giorno lavorativo infrasettimanale). Il Real Forte Querceta a sua volta anticipa sabato, alle 14.30 con l’Orvietana al “Necchi-Balloni“, e poi avrà la trasferta a Montevarchi giovedì 28.

Promozione. Il Viareggio capolista ha due recuperi già ricalendarizzati da tempo: sarà in trasferta a Monsummano sabato alle 16 (recupero della 21ª giornata) e poi a San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle 15 (recupero della 23ª giornata). Entrambe le gare furono rimandate per la convocazione di tre giocatori viareggini (Carpita, Bertacca e Fazzini) ai Mondiali di beach soccer. Se vincono questi 2 match poi alle zebre basterebbero 8 punti da fare nelle 5 rimanenti giornate finali per esser sicure di vincere il campionato senza guardare i risultati delle inseguitrici (Pietrasanta su tutte... che comunque per questo “conteggio“ dovrebbe vincerle tutte).

Prima categoria. In campo stasera nel recupero della 24ª giornata c’è la Torrelaghese che alle 21 è a Pontedera al campo Nuovo Marconcini col Calci: la gara fu rinviata due domeniche fa per impraticabilità di campo.