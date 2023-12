Calcio serie d. San Donato si rinforza. Oitana chiude in poker

C’è ancora una novità in casa San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci. Il direttore sportivo Lorenzo Vitale ha concluso la parentesi invernale di mercato acquistando l’attaccante Elias Oitana (1998) che era in forza in Eccellenza con la Fortis Juventus. Un‘operazione di mercato che ha visto rimodellare la rosa dell’allenatore Lorenzo Collacchioni con un nuovo attaccante al posto della punta Denis Gjana, (2003), che ha risolto il contratto preferendo giocare nel Tritium Calcio 1908 società del girone B di serie D. Con l’arrivo di Oitana sono quattro i nuovi giocatori: il difensore Lorenzo Chiti, (ex Montevarchi) l’attaccante Lorenzo Petronelli (ex Ghiviborgo) e il centrocampista Vieri Di Blasio (ex Figline).

G. Pul.