Calcio Serie D. Simeri va a Pistoia. Si attende un colpo

Alla fine Simone Simeri ha effettivamente lasciato la Folgore Caratese. Quest’estate fu il primo giocatore annunciato in “pompa magna“ sui social ufficiali con un ricco contratto triennale. In effetti quale migliore inizio per una campagna acquisti roboante annunciare il ritorno dell’attaccante che negli ultimi anni aveva lasciato il segno più importante. Il suo girone di andata però è stato sfortunato anche se problemi fisici di diverso tipo non gli hanno impedito di dare il suo contributo con cinque reti in una decina di presenze. Ma Simeri voleva di più. Il primo tentativo con la Reggina non è andato a buon segno e a San Silvestro ha trovato l’accordo con la Pistoiese, attualmente quinta nel girone D a -8 dalla capolista Forlì. La Folgore è quarta a -6 dall’Ospitaletto, reduce da sei successi di fila. Con lui saluta Verano anche il difensore Vincenzo Camilleri. E in attacco? Oltre a Riccardo Ravasi arrivato dopo Natale dall’Arconatese e già a segno in amichevole, potrebbe arrivare un altro colpo, specie se Rosa non dovesse più rientrare nei piani di Carobbio.

Ro.San.