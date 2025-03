Calcio serie D: successo importante anche sotto l’aspetto morale per il team rossoblù. L’Imolese di D’Amore torna a lottare e vince . Il giovane Manes entra e segna la rete del blitz

SAMMAURESE

1

IMOLESE

2

SAMMAURESE: Pozzer, Masini (40’st Bonandi), Morri, Ferrani, Bolognesi, Sedioli (29’st Forte), Mavanga Kithambo (41’st Gallo), Maltoni, N. Ravaioli (29’st Nisi), Gningue (40’st Moncastelli), Merlonghi. A disp. R. Ravaioli, Scanagatta, Manuzzi, Deshkaj. All. Protti.

IMOLESE: Salgado, Ballanti, Dall’Osso, Ale, Agbugui (39’st Elefante), Lolli (15’st Vlahovic), Manzoni (20’st Manes), Brandi, Mattiolo (35’st Pierfederici), Raffini (29’st Melloni), Garavini. A disposizione: Adorni, Nistor, Dragoi, Penida. All. D’Amore.

Arbitro: Moncalvo di Collegno.

Reti: 26’pt Mattiolo, 5’st Merlonghi, 36’st Manes.

Note: ammoniti Ale, Dall’Osso, Lolli; espulso Ballanti al 33’st per doppia ammonizione.

Al Macrelli l’Imolese ritrova spirito, voglia di combattere e anche la vittoria, in volata e in inferiorità numerica, grazie ad una perla dell’ormai solito Manes, che si sdoppia tra Viareggio e prima squadra, e torna a regalare i tre punti ai suoi. Col successo sulla Sammaurese, sempre più invischiata nella bagarre per non retrocedere, i rossoblù blindano la salvezza, accorciando a -10 dai playoff, che restano comunque un’impresa quasi impossibile. Di buono però c’è che la squadra ha ripreso a lottare, convinta, come fatto nella prima metà di stagione. Primo tempo vuoto di occasioni, fatta eccezione per ciò che accade al 26’, quando Manzoni pesca sulla sinistra Garavini, che al volo serve Mattiolo, il quale va a depositare in porta lo 0-1.

Match più vivo e a tratti divertente nella ripresa, dove anche la Sammaurese comincia a lasciare da parte le paure iniziali e parte all’attacco.

Ci prova prima Mavanga Kithambo, al 48’, chiuso da un’ottima uscita di Salgado, che non può nulla invece un paio di minuti più tardi quando Merlonghi, servito da un profondo lancio, prende la mira e centra in diagonale l’angolino: 1-1 e tutto di nuovo in equilibrio.

La squadra di D’Amore assorbe il colpo e prova a rispondere con Brandi, ma la sua conclusione termina larga. Il gioco torna a congelarsi fino al 78’ quando Ballanti, già ammonito, ferma irregolarmente Mavanga Kithambo, lasciando i suoi in dieci. Un rosso che appare come una pietra sulla gara, ma che si rivela invece l’episodio decisivo per tornare a scuotere i rossoblù.

Minuto 81, Manes, entrato un quarto d’ora, si accentra e si apparecchia lo spazio per un bolide che finisce potente e dritto nel sette, fulminando l’incolpevole Pozzer (1-2).

I padroni di casa, tramortiti, si gettano in avanti, ma senza creare pericoli, con l’Imolese che nel recupero va addirittura vicina anche al tris con Pierfederici, che spreca nei pressi della porta. Dopo un mese abbondante, tra pareggi e sconfitte, la D’Amore band è tornata a sorridere. Domenica prossima, alle 20 al Galli, la sfida contro il Piacenza.

Giovanni Poggi