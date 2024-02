Calcio serie D: tre penalty, tutti realizzati, fanno sorridere il Forlì. Ai rossoblù non bastano grinta e volontà. Imolese, bella e sfortunata: cade di rigore

FORLì

2

IMOLESE

1

: Pezzolato; Visani (49’ st Crociati), Tafa, Drudi (36’ st Ballardini), Masini; Pecci, Lolli, Prestianni; Bonandi (10’ st Merlonghi), Babbi (23’ st Rosso), Greselin. All. Antonioli.

IMOLESE: Laukzemis; Garavini, Dall’Osso, Ciucci, Daffe; Brandi (32’ st Camara), Gulinatti, Vlahovic (23’ st Manes); Capozzi (10’ st Diawara), Mattiolo (28’ st Rizzi), Raffini. All. D’Amore.

Arbitro: El Ella di Milano.

Reti: 9’ pt Babbi (rigore), 5’ st Raffini (rigore), 18’ st Merlonghi (rigore).

Note: ammoniti Mattiolo, Gulinatti, Capozzi, Pezzolato, Tafa.

Dopo il punto di penalizzazione arriva anche la sconfitta, a Forlì, dove l’Imolese lascia probabilmente sul campo le ultime speranze di agguantare i playoff.

Sono tre rigori a decidere la partita, quello in più calciato dai biancorossi basta per affossare i ragazzi di D’Amore, che allungano a 5 la striscia di sconfitte consecutive esterne in campionato. Un ko amaro, forse immeritato per quello che si è visto nei 90 minuti, di grande equilibrio e giocati a viso aperto da entrambe le squadre. Primo episodio del match al nono minuto: lancio in profondità per Bonandi, che pesca in area Greselin, il quale viene atterrato fallosamente da Mattiolo. Per El Ella dubbi non ce ne sono, rigore, che Babbi trasforma spiazzando Laukzemis (1-0). Dopo un avvio blando, l’Imolese reagisce. A inizio ripresa, il momentaneo pari dei rossoblù. Pressing su Tafa al limite dell’area e pallone recuperato da Mattiolo, che si invola verso la porta e viene travolto da Pezzolato. Altro fischio di El Ella e altro rigore, che Raffini insacca per l’1-1. La squadra di D’Amore prende fiducia e continua a spingere. Al 63’, ancora Greselin viene sgambettato in area: nuovo penalty per il Forlì, questa volta calciato da Melonghi: finisce 2-1.

Giovanni Poggi