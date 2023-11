Calcio serie D. Trestina, a Cenaia vale un pezzo di salvezza

TRESTINA - Match decisamente importante in chiave salvezza per il Trestina impegnato sul terreno del Cenaia, fanalino di coda della classifica con appena 5 punti conquistati in 12 gare. Analizzando quello che è stato sinora il cammino della squadra bianconera, balza agli occhi un dato indubbiamente singolare: sinora il percorso degli altotiberini, perlomeno sotto il profilo dei risultati, è stato assolutamente identico (2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte) nelle 6 gare giocate in casa e nelle altrettante disputate in trasferta. La formazione di mister Ciampelli è reduce dall’1-1 con il Tau Altopascio arrivato al termine di un match davvero piacevole: in settimana Bucci è stato impegnato in uno stage di preselezione per la rappresentativa di serie D, mentre il suo compagno di squadra Irione non ha potuto rispondere alla convocazione del tecnico azzurro Giannichedda in quanto infortunato ed anche oggi non sarà a disposizione.

L’undici iniziale dovrebbe ricalcare quello di domenica scorsa, ovvero: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Farneti, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli. Arbitro: Scuderi di Verona.

Paolo Cocchieri