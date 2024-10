Il Matelica sfida la Rata: "In campo per vincere"

Il big match della quinta giornata di Eccellenza è quello in programma oggi alle 15.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" di Matelica dove i padroni di casa, secondi in classifica, ricevono la visita della capolista Maceratese. Ne parliamo con il difensore centrale biancorosso Mattia Lucarini proprio alla vigilia della sfida.

Lucarini, con quale spirito affrontate questa partita?

"Quello che stiamo disputando è un campionato con molte squadre attrezzate che puntano a obiettivi importanti. E la Maceratese è senza dubbio una di queste. Nella stagione, quindi, ci saranno anche altre partite di questa importanza. Domani (oggi per chi legge; ndr) scenderemo in campo con la voglia di tornare a vincere e, al tempo stesso, con la consapevolezza che sarà fondamentale non perdere".

Che gara vi aspettate?

"Conoscendo le idee dell’allenatore Possanzini, penso che la Maceratese proverà a imporre il gioco, ma noi ci faremo trovare pronti".

Dal punto di vista fisico, come sta ora il Matelica?

"Stiamo bene fisicamente, lavoriamo nel migliore dei modi in settimana per arrivare pronti alla gara. Purtroppo, abbiamo avuto nelle ultime settimane delle assenze pesanti, per una serie di infortuni, ma ora stiamo tornando tutti a pieno regime".

Insomma, un Matelica che arriva all’appuntamento con fiducia, grazie al buon avvio di stagione avuto finora. In campionato la squadra di Giuseppe Santoni è imbattuta; in Coppa ha superato il primo turno eliminando il Fabriano Cerreto, anche se poi ha perso gara1 dei quarti – mercoledì scorso – in casa dell’Osimana (2-0). Il match di ritorno si disputerà al "Giovanni Paolo II" mercoledì 16 ottobre. Ma adesso testa solo al campionato, con questa supersfida casalinga contro la forte Maceratese, che pure ha perso la gara infrasettimanale di Coppa a Chiesanuova. Entrambi gli allenatori hanno fatto turnover per far rifiatare alcuni giocatori sempre impiegati in campionato.

m. g.