Mobili: "La squadra sta giocando a ritmi alti». Il Chiesanuova può salire in testa

Trasferta amarcord e trasferta che potrebbe valere addirittura la vetta della classifica oggi per mister Mobili e il suo Chiesanuova, di scena alle 15.30 al "Della Vittoria" contro il Tolentino. Di fronte due squadre reduci dal mercoledì di Coppa Italia, con i biancorossi che hanno steso 1-0 nientemeno che la Maceratese, mentre i cremisi non sono andati oltre il 2-2 col Monturano. Soprattutto è sfida tra un Tolentino che è un po’ indietro (quantomeno in casa dove ha perso 0-1 con Montefano e Osimana) ed un Chiesanuova che invece sta impressionando persino più dello scorso anno. Gli ospiti arrivano al match da imbattuti, con la miglior difesa al punto da non aver subito ancor un gol, con 8 punti contro 4 e questo pomeriggio, in caso di blitz e risultato "giusto" tra Matelica e Maceratese, potrebbe volare in testa all’Eccellenza. Il Chiesanuova andrà a Tolentino per sfidare gli ex Cicconetti e Badiali senza recuperare Morettini e Trabelsi. Per Roberto Mobili, come detto un amarcord dato che ha allenato a Tolentino dal 2009 al 2012 e come giocatore aveva proprio il neo tecnico cremisi Passarini: "Paolo è un amico - afferma – oltre che un bravissimo allenatore, concreto. Domani (oggi) rivedrò con piacere molta gente e guai a pensare che il Tolentino sia in difficoltà, siamo solo all’inizio e ha una squadra molto buona". Del Chiesanuova si elogia l’imbattibilità difensiva, 389’ in campionato più le 3 uscite di Coppa, però forse colpisce di più la grande intensità agonistica. È questa l’arma in più finora? "Stiamo giocando a ritmi alti, vero. Del resto abbiamo cambiato parecchio a centrocampo e ho elementi che hanno gamba, vanno sfruttati. C’è da capire se su questo aspetto pagheremo le fatiche dopo le gare contro Sangiustese VP e Maceratese". Che partita dovrete giocare? "Questo avvio di torneo e il nostro ultimo successo sulla Sangiustese dimostrano che gli incontri sono equilibratissimi. Non c’è un team che domina nettamente l’altro. Pertanto vince chi sbaglia meno, l’attenzione è determinante".

Andrea Scoppa