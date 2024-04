Calcio serie d. Trestina a Gavorrano, caccia al blitz

TRESTINA – Trasferta difficilissima per il Trestina, impegnato sul terreno del Follonica Gavorrano: "Ci attende una squadra – afferma il Ds Sante Podrini – che è al secondo posto, ad un punto dalla capolista. Un avversario certamente ostico e d’altronde in questo torneo tutte le formazioni sono difficili da affrontare e ne abbiamo avuto la riprova domenica contro un Cenaia che pur essendo virtualmente retrocesso è riuscito a strappare un punto al Casini. Inutile negare che nell’ultima gara non abbiamo fatto bene: eravamo andati in vantaggio, poi una volta subìta la rete dei toscani abbiamo incontrato molte difficoltà, soprattutto per un problema mentale. Resta il fatto che all’inizio del torneo avrei firmato perché il Trestina si trovasse in questa posizione a 4 giornate dal termine". Oggi il tecnico Ciampelli dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi: Sensi ha svolto lavoro differenziato, ma dovrebbe essere disponibile.

Trestina: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Marietti, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli. Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Paolo Cocchieri