Calcio serie D. Trestina lanciato. Col Montevarchi il derby di Calori

TRESTINA – Reduce dal successo ottenuto a Siena, il Trestina ospita l’Aquila Montevarchi in un match dal sapore particolare per Simone Calori (foto), nato nella città toscana e sulla panchina del club della sua città fino a febbraio: "Indubbiamente - afferma il tecnico bianconero - oggi ci misuriamo contro un avversario che conosco benissimo: ho lavorato con quasi tutto l’attuale staff ed ho allenato molti dei giocatori rossoblù. Veniamo da una bella vittoria ma dobbiamo restare concentrati, visto che la posizione in classifica resta precaria. Nei giorni scorsi hanno lasciato la squadra il difensore Alessio Grea ed il centrocampista Giacomo Tacconi per cui numericamente oggi siamo con un organico un po’ ristretto, vista anche l’assenza dell’infortunato Dottori. Ho però massima fiducia nel gruppo a mia disposizione, che la prossima settimana sarà integrato con alcuni acquisti". La formazione dovrebbe ricalcare quella di 7 giorni orsono, per cui il Trestina dovrebbe proporsi con quest’undici di partenza: Fratti, Giuliani, Bucci, Serra, De Meio, Sensi, Lisi, Arduini, Mencagli, Ferri Marini, Nouri. All. Calori. Arbitro: Ercole di Latina. Paolo Cocchieri