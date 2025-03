Calcio serie D. Trestina, non sbagliare col San Donato

TRESTINA – Il rush finale è ormai vicino e d’ora in avanti sarà vietato sbagliare. La rincorsa salvezza del Trestina vivrà oggi una tappa importante, con gli altotiberini che affronteranno allo stadio "Casini" il San Donato Tavarnelle. Prima della pausa del campionato di domenica scorsa, gli altotiberini avevano ottenuto un punto nello scontro diretto con la Fezzanese ed occupano attualmente la terzultima posizione, con appena una lunghezza di margine dal penultimo posto che significa retrocessione diretta: i toscani sono al momento fuori dalla zona play-out e si presentano alla sfida con una striscia di 3 vittorie nelle ultime 4 gare. Tra i padroni di casa sarà assente lo squalificato Sensi, con De Meio che dovrebbe riprendere il proprio posto al centro della difesa. Nelle ultime partite mister Calori ha più volte modificato l’undici di partenza, in parte per i problemi di qualche giocatore, in parte in base alle indicazioni del lavoro settimanale. Probabile formazione: Fratti, Giuliani, Bucci, D’Angelo, De Meio, Borgo, Lisi, Marcucci, Mencagli, Ferri Marini, De Souza. All. Calori.

Paolo Cocchieri