Calcio serie D: trestina-seravezza, orvietana in trasferta. C’è il Livorno, l’Acf vuole un’altra impresa

Una giornata storica per l’Acf Foligno. Al Blasone arriva il Livorno capolista del girone E di serie D con 7 punti in più rispetto alla formazione di Manni che vuole compiere un’altra impresa dopo aver battuto Siena e Grosseto in trasferta. Una vittoria accenderebbe l’entusiasmo e le ambizioni di primato della compagine di Manni che dovrà rinunciare allo squalificato Calderini. Acf Foligno che chiede una mano anche al Trestina che ospita il Seravezza, seconda forza del campionato con un punto in più rispetto proprio all’Acf Foligno. Fra i bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Ghiviborgo, torna Mencagli in attacco. E la Calori band non vuole lasciare punti per strada dopo essersi ritrovata, per la prima volta fuori dalla zona playout. Trestina a più 2 sulla zona playout proprio come l’Orvietana, chiamata ad interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive a Seravezza, in casa della Fezzanese fanalino di coda. In casa Orvietana subito a disposizione di Rizzolo il neo acquisto, l’attaccante francese classe 2004 Souleymane Coulibaly.