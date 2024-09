Calcio serie D. Tuttocuoio, c’è subito bisogno di riscatto

Il desiderio di riscatto è l’inevitabile stato d’animo che avvicina il Tuttocuoio alla prima partita casalinga in Serie D. Quella in programma domenica, dove al Leporaia arriva il Progresso, realtà con sede a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Come noto, nella prima gara di campionato la squadra allenata dal riconfermato Aldo Firicano ha debuttato col piede sbagliato, almeno per quanto riguarda il risultato squisitamente numerico, tornando sconfitta 1-0 da Lentigione. E’ bastato subire una rete in apertura di match, dopo appena 3’ – quasi come fosse un dazio da pagare per il ritorno nella massima categoria dilettantistica a 4 anni di distanza – per non riuscire a rimontare lo svantaggio nonostante un secondo tempo giocato sempre in maniera propositiva.

Il 3-4-2-1, modulo con il quale il tecnico dei pontaegolesi ha iniziato la stagione, non ha però prodotto reti, nonostante i cambi effettuati già all’ora di gioco. Ma se perdere contro un avversario che mastica la Serie D da ormai 10 anni e classificatosi al quinto posto nella passata stagione è un pronostico che ci può stare, la sfida col Progresso è invece una di quelle che possono essere definite alla portata. Verrebbe da dire "di quelle da vincere", ma nel calcio niente è così scontato. Resta il fatto che i prossimi avversari del Tuttocuoio sembrano una squadra da collocare nel gruppetto delle formazioni destinate a lottare per la salvezza, come i neopromossi pontaegolesi. Arrivano da una netta sconfitta casalinga (1-3) contro il Sasso Marconi, squadra incontrata dai neroverdi in Coppa Italia e impostasi solo ai rigori dopo l’1-1 dei 90’ e quindi la sfida di domenica è (sarebbe) di quelle da chiudere con un risultato positivo, meglio se pieno. Questo il programma della 2a giornata del girone D (tutte le gare domenica alle 15): Pistoiese-Vis Modena, Imolese-Tau Calcio, Piacenza-Corticella, Prato-Lentigione, Sammaurese-Ravenna, San Marino-Zenith Prato, Sasso Marconi-Fiorenzuola, Tuttocuoio-Progresso, Riccione-Forlì.

