Calcio Serie D. Un altro pari per la Folgore. Domani arriva la Pro Palazzolo

Come all’andata così al ritorno. Contro il Sangiuliano la Folgore Caratese non riesce a vincere. Due Folgore diverse, ma nella sostanza contro la formazione milanese sono arrivati due pareggi che lasciano un po’ di amaro in bocca nell’entourage azzurro. Prosegue comunque la striscia di imbattibilità giunta ora a quota 12 risultati di fila. Nemmeno l’inserimento al centro dell’attacco dell’ariete Nicola Ferrari basta a scardinare la difesa di mister Pallavicini. Le 12 gare senza sconfitte non riescono però a mettere paura all’indomita capolista Ospitaletto che, invece, il suo dovere fino in fondo lo fa alla grande, batte l’Arconatese e va a +8. Ma è un mese di gennaio che non lascia un attimo di respiro perché domani nel girone B di Serie D si torna in campo per il secondo turno infrasettimanale del 2025 che porta a quota 6 i match disputati nel nuovo anno. C’è una bresciana di vertice sulla strada dei ragazzi di Carobbio.

Prima partita ’vera’ dell’anno a Verano contro la Pro Palazzolo. Peccato che si giocherà senza tifosi, così hanno deciso le autorità competenti sulla base della rivalità tra le due tifoserie, di difficile gestione vista la mancanza allo Sportitalia Village di un vero e proprio settore ospiti. Le due società si sarebbero attivate affinché il provvedimento venisse annullato, ma ad oggi non ci sono notizie in questo senso.

Ro.San.