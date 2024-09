Calcio serie d. Un “numero 10“ per la Folgore. Daniele Ferrandino in azzurro

Gol e assist nel background tecnico di Daniele Ferrandino. La Folgore Caratese a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Magenta si assicura il “numero 10“ che forse mancava nell’organico comunque completissimo a disposizione di Carobbio. Torinese di Chivasso, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile granata, Ferrandino è un profilo notissimo per gli addetti ai lavori della Serie D lombarda. La sua migliore stagione è la 2022/23 quando con la maglia dell’Arconatese mette a segno, tra Coppa e campionato, 12 reti più 6 assist. Emigra in Toscana alla Pistoiese dove però dopo 8 presenze e un gol da tre punti all’Aglianese rescinde a novembre e torna ad Arconate dove chiude a maggio una stagione con altre 7 segnature. Alla Castellanzese, nel 2021/22, segna 6 volte ma raddoppia a livello di assist, la sua specialità. Da domenica ne gioverà Simone Simeri. In precedenza il fantasista piemontese aveva anche giocato a Borgosesia e Chieri.

Assieme a lui arrivano due Under di livello. Alessio Mazzone è un esterno destro basso del 2005 cresciuto nelle giovanili del Napoli e in estate passato in Serie C al Giugliano Calcio. Poi la decisione del club campano di mandarlo in D a farsi le ossa. Riccardo Rebaudo invece la D l’ha già vinta l’anno scorso con l’Alcione (9 presenze): centrocampista del 2005, arriva in prestito dagli orange con cui gioca fin dalla categoria Esordienti.

Roberto Sanvito