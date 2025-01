CALCIO SERIE D. Verano asfalta Sondrio e vola in classifica

Il gol al 95’ firmato da El Gningue a Ospitaletto ha cambiato da così a così la domenica già in sé positiva della Folgore Caratese. L’1-1 in extremis dell’ottima Casatese Merate di mister Commisso sul campo della capolista bresciana (oltre all’inatteso pareggio casalingo del Desenzano contro l’Arconatese) avvalora ulteriormente il facile 3-0 con cui la formazione di Carobbio si è sbarazzata del Sondrio. Gli azzurri recuperano un paio di lunghezze sulla vetta, ora a -6, agguantando il secondo posto, che conta il giusto visto che in Serie D conta arrivare primi e stop. Ma con ancora tantissime giornate da disputare e con gli scontri diretti entrambi a Verano a marzo inoltrato, sono aperte tutte le possibilità. Specie per una squadra in forma come quella azzurra che contro i valtellinesi si è resa protagonista di un’autentica prova di forza.

Ro.San.