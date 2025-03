Calcio Serricciolo, Bambini carica la squadra: "Momento delicatissimo ma sapremo reagire"

Finale di stagione carico di tensione per il Serricciolo che a quattro turni dal termine del campionato di Prima Categoria si trova invischiato nella lotta per non retrocedere. I galletti, infatti, si trovano in una posizione delicata a sole quattro lunghezza dal fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano. La società, visti gli ultimi deludenti risultati, ha deciso di cambiare per la seconda volta la guida tecnica, affidando la squadra a Nicola Bambini, promosso dalla Juniores alla prima squadra, che è ben consapevole delle difficoltà che incontrerà in queste ultime quattro gare della regular season.

"Se ho deciso di accettare questa sfida – spiega il nuovo allenatore – è perché ripongo grande fiducia nei ragazzi che compongono questo gruppo. La posizione di classifica è brutta e i numeri non si possono nascondere ma sono altrettanto convinto che abbiamo tutte le carte in regola per risollevarci da questo momento difficile. Cosa mi aspetto dalla squadra? Dovrà affrontare questi ultimi quattro turni come se fossero dele finali e dovrà lottare fino all’ultimo minuti".

Domenica il Serricciolo ospiterà la Folgor Marlia, poi se la vedrà in trasferta col Capezzano, in casa con i diretti concorrenti del Cqs Pistoia e per concludere col Corsagna.