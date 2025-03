CALCIO, sotto di tre reti i giovanissimi delLA CARRARESE GIOVANI ACCIUFFAno IL PARI CONTRO IL D.B. FOSSONE. Spettacolare gol in rovesciata del portiere Cecchini all’ultimo assalto

Un stupendo gol in rovesciata del portiere nei minuti di recupero ed è pari nel derby. E’ successo in una partita di calcio giovanile, precisamente nella sentita sfida disputata a Fossone tra Carrarese Giovani e Don Bosco Fossone del campionato Giovanissimi provinciali 2010 terminata con un pirotecnico 3 a 3. L’eroe di giornata è stato Alessandro Cecchini, estremo difensore dei gialloblù, che sull’ultima azione, un calcio di punizione, si è sganciato in avanti a dar manforte ai compagni. La palla è capitata dalle sue parti e con un bellissimo gesto tecnico da consumato attaccante ha fatto l’unica cosa che a un portiere non si chiede mai: buttarla dentro. La Carrarese Giovani ha portato così a casa un punto prezioso e insperato in una partita che si era messa malissimo sin dalle prime battute. La formazione di mister Piccotti si è trovata sotto per 3 a 0 già nel primo tempo ed è andata al riposo accorciando le distanze.

Nella ripresa i padroni di casa hanno segnato il secondo gol e colpito un palo ma anche rischiato di capitolare per la quarta volta. Quando tutto sembrava ormai perduto ecco il protagonista che non ti aspetti, quello con la maglia numero 1 sulle spalle.

Il campionato Giovanissimi rimane apertissimo con la Carrarese Giovani che ha perso il primato virtuale coi suoi 40 punti in 17 partite. Davanti a lei ci sono il Luccasette con 44 e il Ricortola con 43 ma hanno giocato una gara in più. Il Don Bosco Fossone di punti ne ha 41 ma con 19 gare giocate.

Gianluca Bondielli