Calcio Terza categoria. A Buonconvento e Monticchiello le due partitissime

In Terza categoria il Montepulciano Stazione raggiunge il Buonconvento al primo posto ed ecco oggi due partitissime: Buonconvento-Castellina Scalo e Monticchiello-Montepulciano Stazione (alle 15,30). Cioè le prime quattro si affrontano in due scontri diretti! Gli altri due anticipi sono Agrestone-Chiusdino e Geggiano-Sporting Gracciano (con i valdelsani reduci dal 4-0 al Buonconvento…). Domani invece si giocheranno Monteriggioni-Ancaiano, Pievescola-Sant’Albino, Montanina-Rapolano e Quercegrossa-Virtus Biancoazzurra: il match più incerto è quello di Pievescola. La giornata del girone aretino si caratterizza per un derby senese, Petroio-Montallese, che significa molto per entrambe le squadre: i blucerchiati, infatti, vincendo oggi si riavvicinerebbero alla zona play-off, mentre per i grigiorossi può essere l’ultima spiaggia per sognare. La Virtus Chianciano, domani alle 15, riceve il Tregozzano: è uno spareggio per puntare in alto! Giuseppe Stefanachi