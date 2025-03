Calcio Terza Categoria. Ancora Lazzeretto. Sette vittorie di fila. Preso il 4° posto

Settimo successo di fila per il Lazzeretto, che fa suo lo scontro diretto col Valenzatico per 2-0 e sale al quarto posto del campionato pistoiese di Terza Categoria, in piena zona play-off. I biancorossi torneranno ora in campo domani alle 14.30 contro la capolista imbattuta San Felice. Stasera, invece, si apre il nuovo turno del girone B di Pisa con il derby Giovani Fucecchio 2000-Calasanzio. Gara in cui gli ospiti dovranno cercare di conquistare punti preziosi in chiave promozione. Importante anche la sfida delle 21 a Gambassi, dove la capolista Casenuove ospita il Monteserra prima del recupero di martedì prossimo alle 21 contro il Casteldelbosco. Nello stesso raggruppamento domani alle 15.30 sarà invece la volta del Ponzano contro La Borra, mentre per il girone A di Firenze alle 15 c’è Marcialla-Serravalle. Infine, alla stessa ora il Galleno riceve lo Spianate per il girone B di Lucca.

Due i match in programma domenica alle 15.30: per il torneo fiorentino la capolista Capraia se la vedrà a Montelupo contro il Calenzano, mentre per quello pisano il Ponte a Elsa è atteso dallo scontro diretto casalingo contro il Treggiaia. Chiudiamo con il Cortenuova, che ospita lunedì prossimo alle 21.15 lo Scandicci San Giusto.