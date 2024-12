Calcio Terza categoria. Atletico Le Melorie, una scommessa vinta: "Siamo partiti da due società che si erano sciolte»

Esiste ancora un calcio romantico, fatto di valori sani e sempre più rari come l’amicizia e la solidarietà. E’ il calcio che si respira da un anno a questa parte a Le Melorie, frazione di Ponsacco, grazie alla neonata Atletico Asd Le Melorie che partecipa al campionato di Terza categoria, girone B. A decidere di regalare un torneo dallo status non più amatoriale a questo fazzoletto di territorio è stata la passione del presidente Massimo Vannozzi insieme ad amici come il vice Giuseppe Bove, il direttore sportivo Luca Guerrini e i dirigenti Mario Iatta, Giuseppe Borrelli, Luca Pezzillo, David Alushi e Valerio Bachi.

"Qui a Le Melorie – racconta con soddisfazione il primo dirigente – fino all’anno scorso c’erano due squadre di Amatori e dopo il loro scioglimento abbiamo radunato diversi ragazzi della zona con i quali abbiamo deciso di iscriverci per la prima volta alla Terza categoria. Siamo riusciti a creare un gruppo unito e affiatato, composto da tanti amici, e siamo contentissimi di aver fatto questa scelta innovativa".

Oltre a quella in Terza categoria, l’Atletico Asd Le Melorie ha allestito anche una squadra di calcio a 5 CSI, sempre con ragazzi della zona. "La nostra società – conclude Vannozzi – nasce anche con uno scopo aggregativo, e dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale che ci permette di svolgere attività coinvolgendo la comunità".

La squadra, giovanissima, è stata affidata ad un allenatore anche lui giovanissimo, Matteo Mancini, classe 2003, e dopo una fase iniziale di naturale assemblaggio, sta iniziando a ingranare. Al punto da aver raggiunto la finale di Coppa Toscana dopo aver eliminato Legoli e Montefoscoli nel primo girone, Lajatico e Casciana Terme nel secondo, e Oltrera in semifinale (ai rigori). La finale, con data e sede ancora da definire, sarà contro il Marciana Cascina, che milita nel girone A.

Questi i protagonisti in campo: Gianluca Lenzini, Tommaso Lucchesi, Davide Tolomei, Riccardo Lemmi, Tommaso Tolomei, Tiziano Bernacchi, Sonid Balla, Andrea Pompameo, Tommaso Terreni, Marco Vannozzi, Luciano Alushi, Salvatore Esposito, Giuseppe Bove, Thomas Gonnelli, Mattia Hysa, Salvatore La Piana, Giuseppe Festa, Mattia Montagnani, Samuele La Macchia, Federico Sbrana, Alessandro Matteoli.