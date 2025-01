Calcio Terza categoria. Buonconvento a valanga sulla Virtus

Nel girone senese di Terza categoria è il giorno del Buonconvento: i bianconeri dilagano infatti con un roboante 8-0 in casa della Virtus Biancoazzurra grazie alle doppiette di Borgogni, Meconcelli e Donatelli e alle reti di Iannotta e Finucci. Ma non basta: a rendere trionfale la giornata dei valdarbiesi, ci hanno pensato tutte le più immediate inseguitrici, fermate sul pareggio. Il Montepulciano Stazione ha chiuso sull’1-1 in casa con il Quercegrossa (in gol Alessandro Mazzolai e Crocetta), il Monticchiello non è andato oltre lo 0-0 a Castellina Scalo e con lo stesso risultato si è conclusa anche Sporting Gracciano-Pievescola. Sant’Albino-Rapolano ha dato un salomonico 1-1 come esito finale del match (in rete Guarino e Corti). Tre vittorie casalinghe si sono registrate nelle altre tre partite del girone: l’Agrestone (a 6 punti dalla zona play-off) ha battuto in casa il Geggiano per 2-1, grazie alle marcature di Oliveri e Lapucci controbilanciate dal gol di Seri, l’Ancaiano ha vinto di misura (1-0) tra le mura amiche con la Montanina (ha segnato Pieri) e infine il Chiusdino ha avuto la meglio per 3-1 ospitando il Monteriggioni. Le reti: al 12’ Kamara, al 25’ pareggiano gli ospiti con Silvestrini e nel finale per i locali va in rete El Arfaoui all’81’ e al 94’ su punizione. Nel girone aretino vincono tutte le senesi! Il titolo della copertina spetta alla Virtus, che a Chianciano si aggiudica lo scontro diretto per i play-off contro la Tuscar con il gol decisivo di Sina (1-0). Importante il successo del Petroio a Monsigliolo per 4-1: hanno segnato Posani (due volte), Lorenzini e Fedeli. Significativa l’impresa del Montallese, che ha battuto in casa per 2-0 l’Atletico Valdambra (Tiezzi e Fastelli): la seconda vittoria consecutiva riavvicina i grigiorossi all’area che conta...

Giuseppe Stefanachi