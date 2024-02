Calcio Terza categoria. Campiglia record. Primato costruito con la passione

Domina il campionato di Terza categoria senese, il Campiglia presieduto da Fabrizio Socci. La squadra che rappresenta la frazione – 950 anime – del territorio di Colle di Val d’Elsa si distingue per l’ottimo rendimento grazie all’impegno del tecnico Francesco Bianchini (foto) e dei componenti del suo staff, Enrico Bersotti, il vice, e Stefano Boldrini, che si occupa dei portieri. È il direttore generale Stefano Spinelli a illustrare il quadro: "Due anni fa – afferma – abbiamo preso la decisione di approdare dagli Amatori in Figc e subito ci siamo attivati per l’organizzazione, migliorando le strutture, realizzando una palestra e definendo i compiti nell’organigramma: i vice presidenti Francesco Giomi e Francesco Salvi, i team manager Michele Butini e Francesco Nencini, l’addetto stampa Moreno Cicalini". E sul campo? "Il gruppo lo avevamo già costruito nel 2022-2023: ragazzi validi, legati alla società, che hanno creato tra loro una forte amicizia. Dopo aver centrato i playoff, siamo partiti a settembre con delle ambizioni. La vetta della classifica ripaga gli appassionati e i vari sponsor. In caso di salto in Seconda, lavoreremo ancora di più. Ma sempre con umiltà". Mister Bianchini - poggibonsese, agente assicurativo, trascorsi calcistici da responsabile delle giovanili del Poggibonsi in Lega Pro e poi mister e ds nel San Gimignano e nel Gambassi - guarda così ai contenuti: "Alla passione dell’ambiente e dei ragazzi stessi, cerco di aggiungere qualcosa di mio. Per esempio, l’esperienza. Decisivo il team che si è formato, molto unito. Per la vittoria finale? Ci sono ancora due rivali temibili, Monticchiello e Quercegrossa".

Paolo Bartalini