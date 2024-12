Calcio Terza Categoria. Capraia incontenibile: 3-1 a Marcialla. Il derby empolese va al Cortenuova

Le reti di Bartoli, appena arrivato dal Lazzeretto, e Lucchesi hanno permesso al Cortenuova di far suo in rimonta il derby tutto empolese contro il Serravalle, nel girone A della Terza Categoria Fiorentina. All’intervallo comandavano infatti gli ospiti grazie a un gol di Cisse. Il Cortenuova sale così a 10 punti staccando ora di 5 lunghezze la squadra di Mauri. Nello stesso raggruppamento prova di forza della capolista Capraia, che si impone 3-1 a Marcialla con i sigilli di Pellegrini, Fornai e Boni mentre per i padroni di casa ha accorciato Casamonti. Capraia che resta quindi leader con 32 punti, 4 in più del San Polo e 10 del Marcialla quarto.

Passiamo al girone B di Pisa, dove il Calasanzio esce indenne dal difficile campo del Santa Maria a Monte (0-0) e conserva il proprio primato con un solo punto di vantaggio però sul Casenuove Gambassi, 25 a 24. I termali, infatti, hanno calato il poker in casa contro il Ponzano per effetto delle reti di Hoxhaj, Mazzoni, Koceku e Campatelli. Alle loro spalle si fa minaccioso pure il Ponte a Elsa, salito a quota 23 dopo il 2-1 inflitto al Perignano nello scontro diretto casalingo: decisivi i gol di Giomarelli sugli sviluppi di un corner e Bettarini con la complicità del portiere avversario su un innocuo tiro-cross dalla destra. Torna al successo il Giovani Fucecchio 2000, capace di regolare 1-0 in casa la Stella Azzurra con un guizzo di Fili. I bianconeri si portano così al quintultimo posto con 9 punti.

Proseguiamo poi con il netto 4-0 con cui nel torneo pistoiese il Lazzeretto ha dilagato contro il Casini: doppiette di Perri e del nuovo arrivato ex Cerbaia di Lamporecchio Zapparata (dal Santa Maria invece ecco l’esterno Benelli). Lazzeretto ora a 18 punti, sempre in scia ai play-off. Sconfitta 3-1 a Spianate infine nel girone B di Lucca per il Galleno con i biancocelesti che restano penultimi.

Si.Ci.