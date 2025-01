Calcio Terza Categoria. Capraia non molla: 1-2 in rimonta. Lazzeretto si impone sul Cerbaia

Tanti gol nella prima giornata del 2025 in Terza Categoria. Partiamo dal girone A di Firenze dove il Capraia fa suo in rimonta il derby con il Serravalle, ribaltato con i gol di Pagliai e Boni dopo l’iniziale vantaggio locale di Centola. I gialloblù mantengono così la vetta con 4 punti di margine sul San Polo. Il Marcialla cede invece 2-0 a San Vincenzo a Torri nello scontro diretto in chiave play-off e il Cortenuova perde 1-0 sul campo dell’Euro Calcio Firenze.

Passando al raggruppamento B di Pisa dove la capolista Calasanzio è uscita indenne dallo scontro diretto di Casciana Termelari (1-1 il finale con gol gialloblu di Mati) e ora guida con tre lunghezze di vantaggio sul Ponte a Elsa, che grazie ai centri di Viggiano e Delvigo supera 2-1 in rimonta il Ponzano, passato in vantaggio con Cantini. Passo falso casalingo invece del Casenuove Gambassi, che nonostante il gol di Koceku cede 2-1 alla Stella Azzurra di Pontedera e scivola al quarto posto. Infine, bel 3-1 interno del Giovani Fucecchio 2000 ai danni dell’Oltrera con doppietta di Di Maria e rete di Fili. I bianconeri salgono così a 12 punti scavalcando proprio i diretti rivali al dodicesimo posto.

Infine, nel torneo pistoiese Biondi, Morelli e Governi siglano il 3-1 casalingo del Lazzeretto sul Cerbaia e nel girone B di Lucca 70 minuti in superiorità numerica non bastano al Galleno per evitare la sconfitta contro il quotato Lido di Camaiore (2-3 il finale). Stasera intanto è già tempo di tornare in campo con il Calasanzio che alle 21 ospita a Pagnana il Treggiaia, mentre alle 21.15 il Serravalle sarà di scena a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa. Domani alle 14.30, invece, sono in programma Galleno-Sant’Alessio, Lazzeretto-San Piero e La Borra-Casenuove Gambassi. Tre anche le gare di domenica: alle 14.30 Montopoli-Giovani Fucecchio 2000 e Ponzano-Casciana Termelari e alle 15.30 Capraia-Euro Calcio Firenze. Infine, lunedì sera il Ponte a Elsa è sul campo dell’Oltrera alle 21 e il Cortenuova riceve alle 21.15 a Montelupo il San Vincenzo a Torri.

Simone Cioni