Calcio terza categoria. Capraia: primo match-point promozione

Il Casenuove Gambassi batte 3-0 il Casteldelbosco nel recupero (doppietta di Meoni e gol di Koceku) e stacca in vetta al girone B della Terza Categoria di Pisa il Ponte a Elsa, superato 2-1 in rimonta in casa dal Casciana TermeLari. Taddei e Caciagli siglano il 2-0 a La Borra del Calasanzio, ora quarto. Gli empolesi torneranno in campo lunedì prossimo alle 21 contro il Santa Maria a Monte, mentre stasera alla stessa ora il Ponte a Elsa farà visita al Perignano e domani alle 16.15 il Casenuove Gambassi sarà a Ponzano. Domenica alle 15.30 a Pontedera il Giovani Fucecchio 2000 è atteso dalla Stella Azzurra. Nel girone A di Firenze domani alle 21 primo match-point promozione per il Capraia, di scena a Scandicci col San Giusto. Alle 15 il derby Marcialla-Cortenuova, mentre domenica alle 15.30 c’è Serravalle-Peretola. A Pistoia ko di misura (2-1) per il Lazzeretto sul campo del Ramini, con la squadra di Peruzzi che ora sarà impegnata domani alle 15 a Casini. Infine, nel girone B di Lucca domani alle 15.30 il Galleno riceve il Bargecchia.