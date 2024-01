Calcio Terza categoria. Castellina Scalo in campo: arriva. Montepulciano

Si gioca oggi alle 14.30 Castellina Scalo-Montepulciano Stazione, recupero della 14ª giornata del girone senese di Terza categoria. Decisamente singolare la situazione del Castellina Scalo, che non scende in campo dal 23 dicembre: infatti, dopo la sosta, gli amaranto non hanno giocato il 7 gennaio perché l’arbitro ha considerato il terreno di gioco impraticabile e il 14 per il turno di riposo. La Stazione domenica scorsa ha superato in casa il Buonconvento per 3-0, portandosi al sesto posto a una lunghezza dal Castellina Scalo. La squadra che uscirà oggi vincitrice, prenderà la scia di Quercegrossa e Monticchiello, le due più immediate inseguitrici del Campiglia in fuga solitaria. A dirigere l’incontro, Emanuele Manta di Siena.

Giuseppe Stefanachi