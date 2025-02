Calcio Terza categoria. Chianciano-Petroio derby da brividi. Oggi sei anticipi

Iniziamo la presentazione della Terza categoria dal girone aretino, dove domani si gioca un derby importantissimo per la zona play-off: Virtus Chianciano-Petroio è un duello tra quarte in classifica! Il Montallese va invece in casa della capolista Faellese. Il girone senese gioca invece… d’anticipo: ben sei partite si disputano infatti oggi, a partire da quel Buonconvento-Monticchiello che mette di fronte la prima contro la terza! Confronto da tripla! Per il resto lo Sporting Gracciano sembra favorito in casa con il Rapolano ed il Sant’Albino punta al colpaccio ad Ancaiano (ma non sarà facile…). Interessante Agrestone-Pievescola (fischio d’inizio alle 14.30): chi vince può ancora sperare! Chiusdino-Montanina vale per onorare lo sport. E domani? Il Montepulciano Stazione ha una grossa occasione in casa con la Virtus Biancoazzurra e Castellina Scalo-Quercegrossa può valere molto in chiave play-off...

Giuseppe Stefanachi