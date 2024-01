Calcio Terza categoria. Cinque gli anticipi. Il Campiglia può prendere il largo

Sono ben cinque gli anticipi che si giocano oggi nel girone senese del campionato di terza categoria: con il Quercegrossa che riposa, il Campiglia ha l’occasione per prendere il largo in classifica, anche se il match interno con il Chianciano è tutt’altro che scontato. Promette spettacolo Monticchiello-Vescovado, gara nevralgica nello scacchiere della lotta per i play-off. Petroio-Rionese, Chiusdino-Geggiano e Ancaiano-Montanina rappresentano un po’ l’ultima occasione per continuare a sognare i play-off. Domani si potrà assistere ad un interessantissimo Castellina Scalo-Montepulciano Stazione, mentre il Buonconvento è favorito in casa con il Monteriggioni. Nel girone aretino il Sant’Albino è ad un bivio: o batte il forte Badia Agnano (vicecapolista) o le speranze di agganciare la zona play-off si assottiglieranno ulteriormente. Dov’è finito il Sant’Albino delle prime giornate?

Giuseppe Stefanachi