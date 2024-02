CALCIO TERZA CATEGORIA: coppa faggi. Oggi la finalissima San Giusto-La Briglia

Il campionato di Terza Categoria tornerà sabato prossimo, con la ventunesima giornata. Ma alle 21 di stasera c’è già una gara che assegna il primo trofeo stagionale, ovvero la finalissima di Coppa Faggi: San Giusto – La Briglia Vaiano, che si svolgerà al Chiavacci. Si sfideranno rispettivamente la terza e la seconda forza del campionato, stando alla classifica attuale se non altro. E la stessa partita si è disputata peraltro proprio domenica scorsa, chiudendosi con il successo esterno (2-1) dei valbisentini, che dal canto loro hanno già vinto la coppa nel 2019. I rivali, per contro, saranno determinati tanto a riscattare la recente battuta d’arresto quanto a rifarsi: per gli uomini di coach Trezza è infatti la seconda finale consecutiva, visto che riuscirono ad arrivare all’ultimo atto anche lo scorso anno prima di arrendersi di fronte alla corazzata Tavola che poi mise a segno l’accoppiata campionato – coppa. Trattandosi di una partita secca poi, può succedere di tutto: a vincere sarà la formazione che darà il 110%.